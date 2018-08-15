Сильный взрыв в Кабуле, десятки погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО

Десять человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, девять пострадали в Кабуле.