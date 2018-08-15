Сильный взрыв в Кабуле, десятки погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО
17:06
В результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, 35 человек получили ранения.
Взрыв произошел 15 августа около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
----------
16:30
Десять человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, девять пострадали в Кабуле.
---------
16:26
Взрыв произошел в среду около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана, один человек погиб и девять пострадали. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства Пажвак, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!