Два человека скончались в спорткаре, превратившемся в груду металла после ДТП - ВИДЕО

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Чайковского.

По предварительным данным, водитель дорогого спорткара Nissan не справился с управлением и влетел в дерево. Как сообщили в пресс-службе красноярского управления ГИБДД, водитель и пассажир скончались на месте инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видео видно, что машина буквально превратилась в груду металла. По всей видимости, перед столкновением водитель значительно превысил скорость.

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