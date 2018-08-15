Дополнительные пошлины Турции против США составят более $500 млн ежегодно

Дополнительный объем пошлин со стороны Турции в отношении США оценивается в 533 млн долларов США ежегодно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"США являются важным, но не единственным торговым партнером Турции. У Анкары всегда есть доступ к различным альтернативным рынкам. Мы вдвое повысили пошлины на импорт 22 товаров из США, дополнительный объем пошлин составляет 533 млн долларов", - приводит слова министра агентство Anadolu.

Пекджан также выразила готовность защищать "интересы отечественных компаний от несправедливых шагов США". По ее словам, Турция выступит с зеркальным ответом.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции - до 50% и 20% соответственно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и значительно повысил пошлины на ряд товаров из США.

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