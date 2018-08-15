США расширили санкции против КНДР

США расширили санкции в отношении КНДР, добавив одно физическое и трех юридических лиц, говорится в опубликованном заявлении министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в санкционный список попал Василий Колчанов, связанный с компанией "ООО Профинет". Также введены санкции против следующих юридических лиц: российской компании "ООО Профинет", китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против компании, базирующейся в Сингапуре, SINSMS PTE. LTD.