Британия подняла истребители над Черным морем из-за российских самолетов

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon в понедельник сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили РИА Новости в Королевских ВВС Великобритании, передает Day.Az.

Истребители подняли в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО", отметили в ведомстве.

В российском Минобороны заявили, что четыре самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря и среди них не было ни одного Су-24.

В ведомстве подчеркнули, что полеты морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, по информации военного ведомства, самолет одной из стран НАТО был на удалении более 30 километров и не приближался к российской авиации.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля два истребителя Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем.