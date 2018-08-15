В Бельгии со склада украли палеты с энергетиками на 950 тысяч евро

С промышленного склада в бельгийской провинции Восточная Фландрия неизвестные вывезли триста транспортных поддонов (палеты) с упаковками энергетического напитка Red Bull на общую сумму 950 тысяч евро, сообщили в среду РИА Новости в областном комиссариате, передает Day.Az.

Согласно сообщениям телерадиокомпании RTL, кража была совершена в воскресенье. Преступники действовали профессионально. Они отключили систему сигнализации на складе и в течение нескольких часов беспрепятственно вывозили палеты с напитком. По оценке следователей, для транспортировки столь значительного количества товара в условиях обычной практики потребовалось бы не менее 11 грузовиков. Следствие не исключает, что у похитителей могли быть сообщники среди работников склада.

"Да, я могу это подтвердить. Расследование ведет прокуратура Куртре", - сказал собеседник агентства.

Промышленная зона Менен прилегает к границе Бельгии с Францией.