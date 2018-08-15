Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев открыли выходной люк Международной космической станции и вышли в открытый космос, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода, передает Day.Az.

Внекорабельная деятельность космонавтов продлится больше шести часов.

Открытие люка, по предварительным расчетным данным, должно было произойти в промежутке между 18.58 и 19.05 мск. Космонавты открыли выходной люк в 19.17 мск.

За это время Артемьеву и Прокопьеву предстоит вручную вывести на орбиту четыре наноспутника, установить на станции антенну российско-немецкого эксперимента ICARUS для наблюдения за миграциями птиц, забрать несколько устройств-экспонатов с микроорганизмами, которые провели около года в открытом космосе (их установили в августе 2017 года космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский).

Кроме того, космонавты разберут уже отработавшую аппаратуру эксперимента по изучению ионосферы Земли "Обстановка" и выбросят два блока, которые потом должны будут сгореть в атмосфере.

Во время каждого из этапов выхода космонавты будут вести съемку панорамной камерой.