В Канаде ввели режим ЧС из-за пожаров

Правительство Канады ввело режим чрезвычайной ситуации в провинции Британская Колумбия из-за природных пожаров. Об этом сообщает CTV News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, режим ЧС в провинции ввели на 14 дней.

Как отмечается, на территории Британской Колумбии зафиксировано более 560 возгораний.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров.

Как отмечалось, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.