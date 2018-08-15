В Канаде ввели режим ЧС из-за пожаров
15 августа 2018 21:31 155
Правительство Канады ввело режим чрезвычайной ситуации в провинции Британская Колумбия из-за природных пожаров. Об этом сообщает CTV News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, режим ЧС в провинции ввели на 14 дней.
Как отмечается, на территории Британской Колумбии зафиксировано более 560 возгораний.
Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров.
Как отмечалось, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!