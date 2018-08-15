В Австралии предложили запретить въезд мусульман-мигрантов

Австралийский сенатор от штата Квинсленд Фрейзер Аннинг выступил в правительстве с речью, в которой призвал к полному пересмотру миграционной системы и запрету на въезд для мусульман-мигрантов. Об этом передает австралийский телеканал ABC (Australian Broadcasting Corporation), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Окончательное решение миграционной проблемы - это, конечно, всенародное голосование", - сказал Аннинг.

Как отмечает телеканал, сенатора уже осудили две палаты федерального парламента за пропаганду возвращения к политике "белой Австралии" и применение фразы "окончательное решение", которую использовали нацисты при Адольфе Гитлере, означающую уничтожение еврейского народа.

Отмечается, что сенатор Аннинг призвал провести референдум по вопросу о том, кому должно быть разрешено въехать в страну.