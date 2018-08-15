Над Атлантическим океаном сформировался субтропический шторм "Эрнесто"
15 августа 2018 22:03 166
Субтропический шторм "Эрнесто" сформировался над Атлантическим океаном, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Субтропическая депрессия усилилась до субтропического шторма "Эрнесто", - сообщает центр.
По данным NHC, шторм находится в 1120 километрах к северо-востоку от мыса Кейп-Рейс на острове Ньюфаундленд и движется на север со скоростью 12,8 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают 65 километров в час.
Дальнейшее усиление шторма "Эрнесто" возможно в ближайшие сутки. В настоящее время угрозы для прибрежных районов нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!