В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек
15 августа 2018 22:10 111
Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 67 человек, сообщает газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, многие районы остались без энергии и питьевой воды.
С середины прошлой недели штат Керала оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.
Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала - середины июня и продолжается до конца сентября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!