В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек

15 августа 2018 22:10

Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 67 человек, сообщает газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​Как пишет издание, многие районы остались без энергии и питьевой воды.

С середины прошлой недели штат Керала оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала - середины июня и продолжается до конца сентября.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az