Игрок "Челси" неожиданно завершил карьеру в сборной Нигерии

Вингер лондонского "Челси" Виктор Мозес заявил, что прекращает выступлению за сборную Нигерию, несмотря на то, что футболисту всего лишь 27 лет. На счету Мозеса 12 голов в 38 матчах за национальную команду, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я хочу заявить, что после долгих раздумий принял решение завершить выступления за сборную. Чувствую, что сейчас самое подходящее время уйти, чтобы полностью сосредоточиться на клубной карьере и моей семье, а также позволить новому поколению звезд "суперорлов" развиваться и процветать", - написал Мозес в своем Instagram.