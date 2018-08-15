В России произошло обрушение на шахте

В Свердловской области в результате обрушения на шахте под завалами оказались два человека. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в шахте работали более 130 человек.

Как отмечается, в настоящее время под завалами находятся два человека.