Космонавты сломали на МКС камеру Go-Pro

Российские космонавты на Международной космической станции с опозданием выполняют программу выхода в открытый космос из-за поломки видеокамеры, на которую они снимают свою работу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в соцсети Facebook перед выходом космонавтов в космос написал, что им были отправлены видеокамеры, чтобы снимать происходящее. Рогозин просил космонавтов записывать больше видео для простых людей.

"Отставание составляет 10 минут, все из-за нештатной ситуации. Произошла поломка камеры Go-Pro. Они не знали, как ее привязать, по пластиковому корпусу поломка", - рассказал в ходе трансляции на сайте Роскосмоса представитель ракетно-космической корпорации "Энергия" космонавт Александр Полещук.

Он не пояснил, в чем заключается поломка, однако дикторы сообщили, что изображение с видеокамеры одного из космонавтов идёт с помехами.

Сейчас космонавты готовятся установить на поверхности МКС аппаратуру "Икарус" для отслеживания миграции птиц.