В Ливии 45 человек приговорили к расстрелу

Ливийский суд в среду вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, открывших огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает министерство юстиции Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Приговоренные будут расстреляны, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.

В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии разгорелась гражданская война, которая привела к отстранению Каддафи от власти и его убийству.