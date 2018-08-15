В Ливии 45 человек приговорили к расстрелу
15 августа 2018 23:05 197
Ливийский суд в среду вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, открывших огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает министерство юстиции Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Приговоренные будут расстреляны, говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.
В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии разгорелась гражданская война, которая привела к отстранению Каддафи от власти и его убийству.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15 августа 23:54 179
Россия отменит визы для владельцев турецких служебных паспортов
15 августа 23:37 147
В бразильском вузе произошел взрыв во время эксперимента
15 августа 23:33 238
Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА
15 августа 23:26 173
Трамп отозвал допуск экс-главы ЦРУ к секретным материалам
15 августа 23:15 185
Китай презентовал луноход для обратной стороны Луны - ФОТО
15 августа 23:54
Россия отменит визы для владельцев турецких служебных паспортов
15 августа 23:37
В бразильском вузе произошел взрыв во время эксперимента
15 августа 23:33
Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА
15 августа 23:26
Трамп отозвал допуск экс-главы ЦРУ к секретным материалам
15 августа 23:15
Китай презентовал луноход для обратной стороны Луны - ФОТО
15 августа 23:05
В Ливии 45 человек приговорили к расстрелу
15 августа 23:01
Qızıl və gümüş medal alan məzunlar - VİDEO
15 августа 22:55
Космонавты сломали на МКС камеру Go-Pro
15 августа 22:49
Qurbanlıq heyvan seçərkən nələrə diqqət olunmalıdır? - VİDEO
15 августа 22:47
2 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
15 августа 22:46
В России произошло обрушение на шахте
15 августа 22:41
Ученые выяснили, когда произошел "Великий потоп" на острове Крит
15 августа 22:34
Кочарян собирается свергнуть Пашиняна
15 августа 22:22
Игрок "Челси" неожиданно завершил карьеру в сборной Нигерии
15 августа 22:16
В Армении провели обыск в офисе "дочки" РЖД
15 августа 22:10
В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек
15 августа 22:01
Sürücü avtomobilini aşıraraq hadisə yerindən qaçıb
15 августа 22:00
Начало конца Никола Пашиняна: митинги уже не помогут
15 августа 21:46
Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyyə edilib
15 августа 21:41
Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд
-
15 Авг. 13:01 9 691
-
15 Авг. 07:01 6 815
-
15 Авг. 07:16 5 805
-
15 Авг. 10:51 5 776
-
15 Авг. 11:15 5 273