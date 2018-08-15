Трамп отозвал допуск экс-главы ЦРУ к секретным материалам

15 августа 2018 23:26

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о решении президента США Дональда Трампа об отзыве допуска экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам, сообщает Fox news, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением", - процитировала она Трампа.

Глава государства также подчеркнул, что Бреннан поставил под вопрос собственную объективность и репутацию, выдвигая необоснованные обвинения.

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