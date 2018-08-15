В бразильском вузе произошел взрыв во время эксперимента

Научный эксперимент стал причиной взрыва в среду в федеральном университете бразильского Рио-де-Жанейро, в результате ранения получили три человека, сообщает канал Globo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в лаборатории на кафедре металлургии. Пострадали студентка и двое техников, помогавших ей в работе. Больше всего опасений у врачей вызывало состояние девушки, получившей ожоги до 20% поверхности тела.

Не место прибыли пожарные и медики. Сейчас опасности для жизни раненых нет.