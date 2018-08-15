Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия введет безвизовый режим для турецких владельцев служебных паспортов и бизнесменов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Россия отменит визы для владельцев турецких служебных паспортов и бизнесменов", - цитирует министра телеканал Haberturk.

Он добавил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит вопрос об облегчении визового режима для граждан Турции после праздника Курбан-Байрам, который отмечается в стране 21-24 августа.