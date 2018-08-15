Россия отменит визы для владельцев турецких служебных паспортов

15 августа 2018 23:54

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия введет безвизовый режим для турецких владельцев служебных паспортов и бизнесменов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Россия отменит визы для владельцев турецких служебных паспортов и бизнесменов", - цитирует министра телеканал Haberturk.

Он добавил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит вопрос об облегчении визового режима для граждан Турции после праздника Курбан-Байрам, который отмечается в стране 21-24 августа.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az