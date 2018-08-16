«Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА - ФОТО

"Атлетико" обыграл мадридский "Реал" и в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матч проходил в эстонском Таллине и завершилась победой "матрасников" со счетом 4:2.

Уже на первой минуте встречи счет открыл форвард "Атлетико" Диего Коста, таким образом забив самый быстрый мяч в истории турнира. На 27-й минуте сравнял счет нападающий Карим Бензема, а на 63-й минуте капитан "сливочных" Серхио Рамос успешно реализовал пенальти, выведя свою команду вперед. На 79-й минуте Коста оформил оформил дубль и сделал счет на табло 2:2.

Уже в дополнительное время подопечных Диего Симеоне, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, вывел вперед хавбек Сауль Ньигес, а поставил точку в игре полузащитник Коке на 104-й минуте матча.

Это поражение стало для "сливочных" первым за 18 лет в финалах международных турниров. В последний раз "королевский клуб" уступал в матче за международный трофей в 2000 году.

Также поражение от "Атлетико" прервало беспроигрышную серию новоиспеченного тренера "Реала" Хулена Лопетеги, который в последний раз проигрывал в 2015 году, когда возглавлял "Порту".