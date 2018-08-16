В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников
16 августа 2018 07:11 253
Один из самых разыскиваемых преступников Мексики - лидер картеля "Ла Линеа" Хулио Сесар Торрес - пойман, сообщил в среду глава МВД страны Альфонсо Наваррете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время. Он входил в число 122 наиболее разыскиваемых бандитов латиноамериканской страны.
Наркокартель "Ла Линеа" входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики - "Картеля Хуареса". Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.
Еще один лидер "Ла Линеа" Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Авг. 13:01 10 884
-
15 Авг. 10:51 6 167
-
15 Авг. 11:15 6 091
-
15 Авг. 12:33 3 853
-
15 Авг. 12:29 3 507