У берегов Испании за день спасли больше 500 мигрантов
Больше 500 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании из Африки, обнаружили в среду суда испанской службы спасения на море у берегов страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 361 спасенном.
По данным спасательной службы, за день обнаружено в общей сложности 12 лодок, на которых мигранты направлялись из Марокко в Испанию. Семь лодок и 240 человек - в Гибралтарском проливе, еще пять и 284 человека - в море Альборан (западном Средиземноморье).
Миграционный поток в Испанию резко увеличился за последние месяцы. Только за две недели августа в эту страну прибыли 2170 беженцев, за июль - 7855, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала года в Испании оказались более 25 тысяч мигрантов, при этом за весь 2017 год - 22,1 тысячи, а в 2016 году - чуть более 8 тысяч.
Всего с начала года по морю в Европу прибыли 61,5 тысячи человек, полторы тысячи погибли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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