В Италии легкомоторный самолет столкнулся с кабелем и разбился
16 августа 2018 07:32 152
В итальянской провинции Тревиозо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub потерпел крушение после столкновения с кабелем высокого напряжения. Об этом сообщает агентство ANSA, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в результате крушения самолета погибли два человека. Отмечается, что воздушное судно упало в русле реки Пьяве.
Сотрудники экстренных служб отправились на место происшествия на вертолете. К тому моменту, когда пожарные добрались до разбившегося самолета, тела находившихся на борту успели обгореть.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Авг. 13:01 10 884
-
15 Авг. 10:51 6 167
-
15 Авг. 11:15 6 091
-
15 Авг. 12:33 3 853
-
15 Авг. 12:29 3 507