В Италии легкомоторный самолет столкнулся с кабелем и разбился

В итальянской провинции Тревиозо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub потерпел крушение после столкновения с кабелем высокого напряжения. Об этом сообщает агентство ANSA, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в результате крушения самолета погибли два человека. Отмечается, что воздушное судно упало в русле реки Пьяве.

Сотрудники экстренных служб отправились на место происшествия на вертолете. К тому моменту, когда пожарные добрались до разбившегося самолета, тела находившихся на борту успели обгореть.