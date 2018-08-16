В «Баварии» футболистам запретили пользоваться мобильными телефонами

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач запретил своим футболистам пользоваться мобильными телефонами на базе клуба, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как признался сам наставник, эту воспитательную меру он решил ввести для улучшения микроклимата в команде. Однако, по информации Bild, игроки изначально проигнорировали новшество, но после угрозы санкциями подчинились.

"Пользоваться смартфонами в раздевалке - это нормально. Но в остальных случаях это запрещено. Если мы обедаем вместе, мы должны разговаривать друг с другом, а не смотреть в телефон. Это касается и массажного кабинета. Игроки должны расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Кроме того, я не думаю, что радиация полезна", - сказал тренер.

46-летний Ковач возглавляет мюнхенский клуб с начала текущего сезона.