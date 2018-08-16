Власти США потребовали объяснений от Tesla

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала от представителей Tesla ("Тесла") объяснений в связи с озвученным главой этого производителя электромобилей Илоном Маском предложением о выкупе акций компании. Об этом сообщил в среду телеканал "Фокс бизнес", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, офис SEC в Сан-Франциско (штат Калифорния) направил повестки представителям Tesla с требованием предоставить необходимые документы и дать показания в связи с заявлениями Маска. В Tesla уже наняли для защиты своих интересов адвокатов из как минимум двух юридических фирм, отмечает телеканал. В SEC и в Tesla от комментариев отказались.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что в SEC начали проверку по факту заявлений Маска о намерении выкупить акции. По данным издания, ведомство намерено выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем "Твиттере", а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также комиссия проверяет, соответствует ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него средств для осуществления операции по выкупу акций. В противном случае это может противоречить существующим законам о защите прав инвесторов.

Ранее Маск в своем "Твиттере" сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla из расчета 420 долларов за акцию. Он добавил, что "финансирование обеспечено". Впоследствии шесть членов совета директоров компании выступили с заявлением о том, что предложение Маска о выкупе акций будет изучено.