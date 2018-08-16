Главный тренер «Реала» стал антирекордсменом клуба

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги стал антирекордсменом клуба, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче за Суперкубок УЕФА "сливочные" со счетом 2:4 уступили соседям по столице "Атлетико".

Таким образом, 51-летний Лопетеги показал худший старт с командой за последние 70 лет. В 1948 году "королевский клуб" под руководством Майкла Кипинга проиграли в дебютном матче сезона в четыре мяча "Сельте".

Поражение от "Атлетико" стало для Лопетеги первым за три года. В последний раз он проигрывал в 2015 году, когда возглавлял "Порту".