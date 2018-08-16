В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошел сбой в электроснабжении

В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошло крупное отключение электричества. Об этом говорится в среду в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем о масштабном отключении электричества в аэропорту и расследуем причины. Системы резервного электроснабжения с помощью генераторов подают электричество в некоторые части аэропорта", - говорится в тексте. Как отмечается, авиасообщение восстановлено, однако оно осуществляется медленнее, чем обычно.

Позже в Twitter cообщили, что электроснабжение восстановлено.

"Электроснабжение восстановлено, все системы вновь работают. Возможны задержки некоторых рейсов. Спасибо за терпение", - говорится в тексте.

Как отмечается, причиной отключения электричества был не пожар. Пожарные прибыли на место происшествия в качестве меры предосторожности.

Местная радиостанция сообщила, что отключение электричества произошло в связи с возгоранием резервного генератора.

Пожарные быстро справились с огнем, сообщений о серьезном ущербе инфраструктуре аэропорта не поступало.