В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошел сбой в электроснабжении
В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошло крупное отключение электричества. Об этом говорится в среду в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы знаем о масштабном отключении электричества в аэропорту и расследуем причины. Системы резервного электроснабжения с помощью генераторов подают электричество в некоторые части аэропорта", - говорится в тексте. Как отмечается, авиасообщение восстановлено, однако оно осуществляется медленнее, чем обычно.
Позже в Twitter cообщили, что электроснабжение восстановлено.
"Электроснабжение восстановлено, все системы вновь работают. Возможны задержки некоторых рейсов. Спасибо за терпение", - говорится в тексте.
Как отмечается, причиной отключения электричества был не пожар. Пожарные прибыли на место происшествия в качестве меры предосторожности.
Местная радиостанция сообщила, что отключение электричества произошло в связи с возгоранием резервного генератора.
Пожарные быстро справились с огнем, сообщений о серьезном ущербе инфраструктуре аэропорта не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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