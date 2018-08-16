Больше 90% всех цифровых валют прекратят свое существование

Президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мы можем находиться на полпути к вымиранию криптоактивов, что предсказывали многие максималисты. 90%+ всех монет в рейтинге CoinMarketCap исчезнут - это может происходить прямо сейчас. Тем не менее более низкая цена BTC предоставляет отличную возможность для скупки биткоинов", - заявил Роджерс.

Основатель и CEO платформы ShapeShift Эрик Ворхес в комментариях удивился, почему падающие альткоины свидетельствуют об эре вымирания, а падающий биткоин об исключительной возможности.

"У меня есть альтернативная теория: альткоины более спекулятивные, поэтому они быстрее растут при бычьем рынке и быстрее падают при медвежьем", - написал он.

Напомним, основатель Ethereum и глава стартапа ConsenSys Джозеф Любин убежден, что рынок криптовалют пережил уже шесть пузырей и ему необходима стабилизация для продолжения роста. При этом курс Ethereum обновил минимумы 2018 года в районе $250, а число транзакций в сети биткоина достигло минимальных отметок за 2,5 года.