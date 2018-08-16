«Барселона» может подписать саботажника сборной Франции

"Барселона" уверена в подписании полузащитника "Пари Сен-Жермен" Адриена Рабьо, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых считает, что если не летом, то зимой "ПСЖ" согласится продать Рабьо, поскольку через год у него заканчивается контракт, который хавбек продлевать не хочет.

В каталонском клубе считают, что точно подпишут 23-летнего француза.

Перед началом чемпионата мира - 2018 Рабьо попал в резервный список сборной Франции, однако отказался приезжать на сборы из-за того, что главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам не включил его в основную заявку.