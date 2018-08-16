Два пассажирских лайнера столкнулись в чикагском аэропорту - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

09:06

В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета. Сообщили об этом местные СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. Пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Один лайнер въехал в припаркованный у другого выхода самолет. В итоге у обоих - одинаковое повреждение левых крыльев. Пассажиров пересадили на другой рейс. Причины произошедшего сейчас устанавливают, сообщает телеканал "Россия 24".

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10:06

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