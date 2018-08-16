Пхеньян призвал Сеул отказаться от санкций

КНДР считает, что межкорейские отношения не смогут развиваться, если Южная Корея продолжит поддерживать политику санкционного давления в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии газеты Rodong Sinmun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем продвигать отношения Севера и Юга в интересах нашей нации и не можем полностью выполнять Пханмунджомскую декларацию, если [Южная Корея] слепо присоединяется и следует санкционному давлению иностранных сил, которые хотят сдержать межкорейское сотрудничество", - отмечает издание.

Оно также указывает, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном необходимо "полностью соблюдать принципы национальной независимости и отказаться от вмешательства других стран" в дела двух Корей. "В настоящее время США оказывают давление на южнокорейские власти, предприятия и частные организации, чтобы помешать сотрудничеству и обменам между Севером и Югом, а также процессу примирения и единения", - добавляет Rodong Sinmun.

15 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Сеуле с обращением к нации по случаю очередной годовщины освобождения Кореи, высказался за развитие отношений с КНДР. По его словам, исследования показывают, что возобновление сотрудничества в области экономики между двумя странами принесет 170 триллионов вон (около $150 млрд) в течение следующих 30 лет. При этом он заявил, что возобновление прямого экономического взаимодействия может произойти после проведения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент Южной Кореи и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook