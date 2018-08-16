Маленькая птичка растерзала живую змею на глазах у туристки - ВИДЕО
Во время поездки в национальный парк Крюгера в ЮАР ветеринар Габриэла Бенавидес (Gabriela Benavides) стала свидетелем нападения небольшой насекомоядной птицы на ядовитую змею. Снятое ей видео опубликовано на YouTube в канале Kruger Sightings, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Женщина обратила внимание на лежащую в яме змею, относящуюся к виду Rhamphiophis oxyrhynchus. Ее атаковал сероголовый кустарниковый сорокопут - африканская птица, родственная воробьям. Морда змеи была покрыта кровью, а глаза отсутствовали. Она угрожающе открывала пасть, но сорокопут продолжал клевать ее и в итоге оторвал кусок внутренностей.
"Никогда бы не подумала, что такая маленькая птичка убьет змею, причем, похоже, себе на обед. Я вообще не догадывалась, что змеи входят в ее меню, - прокомментировала увиденное Бенавидес. - Поначалу мы думали, что она защищает гнездо, но все кончилось тем, что птица утащила большой кусок какого-то внутреннего органа змеи, от чего та в итоге погибла".
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.
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