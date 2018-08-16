Турция покинула список крупнейших держателей госдолга США

Турция в июне сократила вложения в госдолг США, поэтому выбыла из списка крупнейших держателей американских казначейских бумаг. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За отчетный месяц вложения Анкары в американский госдолг сократились до 28,8 миллиарда долларов, тогда как в мае показатель составлял 32,6 миллиарда долларов. Турция непрерывно снижала свои вложения в гособлигации США с ноября прошлого года. Тогда их объем составлял 61,2 миллиарда долларов (более чем в два раза больше, чем сейчас).

Россия покинула список еще в мае, когда резко сократила свои вложения в гособлигации Соединенных Штатов - с 48,7 миллиарда до 14,9 миллиарда долларов. В июне вложения в американский госдолг не изменились по сравнению с маем.

Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения оцениваются в 1,179 триллиона долларов, что на 0,4% меньше по сравнению с маем. На второй строчке находится Япония - ее вложения сократились на 1,75% по сравнению с предыдущим месяцем и оцениваются в 1,03 триллиона долларов. Третьим по величине держателем госдолга США является Бразилия - ее вложения составляют 300,1 миллиарда долларов (рост на 0,3% к маю).

В последнее время отношения Турции и Штатов резко ухудшились из-за введения торговых пошлин и дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Из-за этого курс турецкой лиры резко снизился к доллару и евро, достигнув исторических минимумов. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

Кроме того, в начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Во вторник Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака". Накануне турецкий лидер объявил о дополнительных пошлинах на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.

Как отметил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, Вашингтон своими действиями довел отношения с Анкарой почти до полного разрыва. Кроме того, по его словам, Турция обсуждает переход в торговле на национальные валюты с Россией, Китаем и другими странами.

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