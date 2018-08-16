В Италии рухнул туристический самолет, есть жертвы - ВИДЕО
16 августа 2018 13:36 284
На севере Италии разбился туристический самолет. При взлете он зацепился за кабель линии электропередачи, рухнул на землю и загорелся. Два человека, находящиеся на борту, погибли на месте. Другие обстоятельства трагедии сейчас выясняются. На месте работают полицейские. По предварительным данным, в момент случившегося пилот не справился с управлением, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14:10
Прогноз погоды на завтра
-
00:10 4 630
-
15 Авг. 22:00 3 495
-
15 Авг. 19:51 3 010
-
15 Авг. 22:34 2 545
-
15 Авг. 17:13 2 449