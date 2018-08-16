В Италии рухнул туристический самолет, есть жертвы - ВИДЕО

16 августа 2018 13:36

На севере Италии разбился туристический самолет. При взлете он зацепился за кабель линии электропередачи, рухнул на землю и загорелся. Два человека, находящиеся на борту, погибли на месте. Другие обстоятельства трагедии сейчас выясняются. На месте работают полицейские. По предварительным данным, в момент случившегося пилот не справился с управлением, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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Туристический самолет потерпел крушение на севере Италии

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