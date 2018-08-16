Турецкая лира продолжает расти

16 августа 2018 14:19

В Турции курс доллара США продолжает снижаться.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в настоящее время соотношение TRY/USD составляет 5,76, передает Day.Az.

В настоящее время в соседней стране дешевеет и евро, соотношение TRY/EUR составляет 6,57.

Напомним, что посетивший вчера Турцию эмир Катара Шейх Тамим Хамад Аль-Тани заявил, что Катар хочет инвестировать в экономику Турции более 15 млрд долларов. После этого заявления интерес к лире вырос.

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