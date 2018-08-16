Гражданин Румынии, признанный мертвым при обрушении в Генуе, оказался жив

Один из граждан Румынии, которого признали погибшим при обрушении моста в Генуе, оказался жив и находится в больнице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба румынского министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным правительства Италии, в результате катастрофы погибли 38 человек.

"В результате перепроверки данных, в том числе с помощью родственников погибших людей, было установлено, что гражданин Румынии, объявленный мертвым 14 августа, жив. Он госпитализирован в медицинское учреждение Генуи и находится в состоянии комы", - сообщили в МИД Румынии.

Представители ведомства объяснили, что ошибка выявилась после того, как семья погибшего прибыла для опознания тела родственника.

Накануне румынский МИД сообщил, что в результате ЧП в Генуе погибли два гражданина Румынии.

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