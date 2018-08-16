"ИГ" взяла на себя ответственность за взрыв в учебном заведении в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в частном образовательном учреждении Кабула, жертвами которого стали более 30 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в среду в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе столицы Афганистана. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда в заведении проходили занятия. По уточненным данным, жертвами взрыва стали 34 человека, несколько десятков получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование происшествия.

Ранее ни одна группировка, действующая в регионе, не брала на себя ответственность за взрыв.

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