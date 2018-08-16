Россия ответит на санкции США

Москва прорабатывает ответные меры на расширение санкционного списка США, куда попала российская компания "Профинет". Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Day.Az.

По его словам, ограничительные меры, введенные в отношении "Профинета" за связи с Северной Кореей, не подкреплены никакими фактами и доказательствами. Рябков добавил, что Вашингтон продолжает закручивать санкционную спираль "под нажимом со стороны политического бомонда, настроенного крайне негативно к России".

"Судя по всему, они не могут в этом остановиться. Рестрикции штампуются по любым поводам, без оглядки на реальность и последствия для двусторонних отношений", - заключил дипломат.

"Профинет" и ее руководитель Василий Колчанов оказались в санкционном списке Минфина США 15 августа. Отмечалось, что они попали в него за "содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею". Американская сторона утверждает, что компания, занимающаяся обслуживанием портов, также предоставляла услуги судам под северокорейскими флагами. Вашингтон также наложил ограничения на китайскую и сингапурскую компании.

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