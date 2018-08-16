Мотоциклисты-терминаторы перелетели через легковушку в ДТП и уцелели - ВИДЕО

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет 24tv.ua. Двое парней на мотоцикле столкнулись с легковым автомобилем, который, предположительно, "не предоставил преимущества в движении" при повороте на боковую улицу. Мотоциклист и его пассажир вверх тормашками перелетели через машину. Один из них несколько раз перевернулся в воздухе, и оба приземлились на пыльную обочину, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Тем не менее парни даже не потеряли сознания, а один и вовсе отправился навстречу водителю легковушки, которым оказался 45-летний житель Виноградова. Кажется, подобные ситуации благоприятно заканчиваются только у каскадёров в кино, но двое счастливчиков действительно легко отделались. Позже их доставили в травматологическое отделение, где у водителя мотоцикла диагностировали травму голени, а у пассажира - травму руки.

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