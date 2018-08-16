Аэродром ушёл под воду в Китае - ВИДЕО

Непрекращающиеся проливные дожди, накрывшие провинцию Хайнань, превратили аэродром Хайкоу Мэйлань (остров Хайнань, КНР) в настоящее озеро, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Городская дренажная система не справилась с обилием выпавших осадков, в следствие чего взлётно-посадочные полосы аэродрома скрылись под водой. Членам экипажей лайнеров приходилось преодолевать водную стихию, чтобы занять свои рабочие места.

По сообщениям пресс-службы аэропорта, к 12 часам, 15 августа движение авиалайнеров по взлётно-посадочным полосам было восстановлено полностью.

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