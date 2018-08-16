В Турции заявили об устранении каналов для спекуляции с курсом лиры

Каналы для спекуляции с курсом турецкой лиры устранены, идет быстрый процесс его нормализации, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

"Мы начали получать позитивные экономические новости. Турция обладает здоровыми и мощными экономическими основами. Каналы для спекуляции с курсом турецкой лиры устранены, уже два дня мы видим быстрый процесс нормализации. Надеюсь, этот кризис сделает Турцию еще сильнее", - сказал Калын журналистам.

Он также прокомментировал прошедшие в среду и четверг телефонные переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Запросы на оба разговора пришли с той (немецкой и французской) стороны. В ближайшее время наш министр финансов встретится с коллегами из этих стран. Посмотрим, какие решения они примут, но эти жесты очень позитивны. Ослабление нашей экономики никому не выгодно, мы интегрированы в мировую экономику и хотим, чтобы инвесторы участвовали себя уверенно. Две ведущие страны ЕС для нас очень важны, это шанс для укрепления наших отношений с ними", - отметил Калын.

"Вчера Катар принял решение инвестировать около 15 миллиардов долларов. В результате интенсивных контактов министр финансов получил положительные сигналы из Кувейта, Германии и России. Решения администрации Трампа были приняты не только в отношении Турции, но и ЕС. Все выражают беспокойство, что такие меры могут провести к торговой войне. Германия, Франция, Катар, Кувейт и другие страны заявили, что они находятся рядом с Турцией", - добавил Калын.