Макрон заверил Эрдогана, что Франция выступает за стабильность Турции

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом, одной из главных тем которого стало финансово-экономическое положение Турции.

Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам беседы двух лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики переговорил этим утром по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа касалась экономического и финансового положения в Турции. Президент республики напомнил о крепких экономических и торговых связях между Европейским союзом и Турцией и подчеркнул свою приверженность стабильной и процветающей Турции, заверив президента Эрдогана в поддержке Франции на этом направлении", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В минувшую пятницу турецкая лира обновила исторический рекорд падения, завершив день на отметке 6,41 лиры/доллар. Еще в начале прошлой недели ее стоимость по отношению к доллару составляла 5,1.

На курс влияет напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, который требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона. Республика отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и также значительно повысил пошлины на ряд товаров из США.

Ситуация в Сирии

Президент Франции заявил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности посреднических усилий Анкары в переговорах об урегулировании конфликта в Сирии, также сообщили в Елисейском дворце.

"Разговор продолжительное время велся о Сирии. Президент республики [Макрон] обозначил свое беспокойство по поводу ситуации в Идлибе и последствий для общественной безопасности, а также для гуманитарной и политической сферы, которые бы повлекло за собой военное наступление режима [президента САР Башара Асада] в этом регионе", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В связи с этим, продолжили в пресс-службе президента Франции, Макрон в беседе с Эрдоганом "подчеркнул важность роли Турции в обмене мнениями со всеми вовлеченными [в урегулирование конфликта] странами, включая Россию и Соединенные Штаты, дабы избежать эскалации", а также "пожелал в ближайшие недели активизировать двусторонние дискуссии между Францией и Турцией" по этому вопросу.

"Оба президента, - добавили в Елисейском дворце, - согласились с необходимостью ускорить совместные усилия в пользу заслуживающего доверия инклюзивного политического процесса, который является единственным средством, способным гарантировать стабильность и единство Сирии и обеспечить в надлежащий момент безопасное, достойное и добровольное возвращение беженцев на условиях Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В связи с этим Франция и Турция вместе будут работать над сближением работы "малой группы" (Франция, США, Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, выступающие за возобновление межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН, - прим. ТАСС) и "астанинского формата" (Россия, Иран и Турция, выступающие гарантами прекращения огня в Сирии - прим. ТАСС)".