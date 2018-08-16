В Италии произошло сильное землетрясение

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18:19 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 193 километрах к востоку от столицы страны Рима. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.