В Италии произошло сильное землетрясение

16 августа 2018 23:03

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18:19 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 193 километрах к востоку от столицы страны Рима. Очаг залегал на глубине десяти километров.

 

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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