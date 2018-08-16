МИД Турции: проблемы с США легко преодолеть

Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть, но не при нынешней позиции администрации США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают турецкие СМИ.

"Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США. Они не понимают, кто является их настоящим другом", - сказал Чавушоглу журналистам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.