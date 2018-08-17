В Турции автобус снес легковушку - 5 погибших, много пострадавших

Пять человек погибли, 18 ранены в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в турецкой провинции Ван, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, все погибшие были в легковом автомобиле, а раненые в автобусе. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что в автобусе находились члены Партии справедливости и развития.