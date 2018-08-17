В Турции автобус снес легковушку - 5 погибших, много пострадавших
17 августа 2018 07:09 370
Пять человек погибли, 18 ранены в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в турецкой провинции Ван, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, все погибшие были в легковом автомобиле, а раненые в автобусе. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что в автобусе находились члены Партии справедливости и развития.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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