В Турции автобус снес легковушку - 5 погибших, много пострадавших

17 августа 2018 07:09

Пять человек погибли, 18 ранены в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в турецкой провинции Ван, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, все погибшие были в легковом автомобиле, а раненые в автобусе. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что в автобусе находились члены Партии справедливости и развития.

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