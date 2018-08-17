Трамп готов к началу переговоров с Ираном
17 августа 2018 07:20 327
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к диалогу с Тегероном, если тот изменит "свое поведение". Об этом сообщается в твиттереГосдепа.
По его словам, Трамп начнет вести диалог с Ираном после того, как Тегеран продемонстрирует обязательства по "фундаментальному изменению своего поведения".
Он также добавил, что восстановление политических и торговых отношений между США и Ираном также возможны, если Тегеран изменит "свое поведение".
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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