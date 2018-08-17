США потратят на военный парад в $90 млн

17 августа 2018 07:35

Военный парад, который намерен организовать президент США Дональд Трамп, будет стоить более $90 млн, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, смета расходов составлена на сумму около $92 млн и еще не была одобрена министром обороны страны.

По предварительным данным, парад состоится в ноябре.

Ранее сообщалось, что защита избранного президента США Дональда Трампа и его семьи обходится бюджету Нью-Йорка более $1 млн в день.

В стоимость также входят охрана полицией взрослых детей Трампа и его внуков, которые также живут в Нью-Йорке.

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