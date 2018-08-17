США потратят на военный парад в $90 млн
17 августа 2018 07:35 344
Военный парад, который намерен организовать президент США Дональд Трамп, будет стоить более $90 млн, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.
По его словам, смета расходов составлена на сумму около $92 млн и еще не была одобрена министром обороны страны.
По предварительным данным, парад состоится в ноябре.
Ранее сообщалось, что защита избранного президента США Дональда Трампа и его семьи обходится бюджету Нью-Йорка более $1 млн в день.
В стоимость также входят охрана полицией взрослых детей Трампа и его внуков, которые также живут в Нью-Йорке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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