Водитель спугнул неудачливых воришек, наехав на их мопед - ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором бдительный водитель автомобиля остановил попытку кражи мотоцикла, наехав на мопед преступников, сообщает Daily Mail.

В одном из городов Великобритании проезжавший мимо мужчина на автомобиле Ford увидел, как двое молодых людей пытаются украсть припаркованный на улице мотоцикл. Очевидец попытался отогнать грабителей, однако один из них стал вести себя агрессивно, вынудив мужчину сесть обратно в автомобиль и уехать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Осознав, что их обнаружили, грабители решили покинуть место неудавшегося преступления, однако они не успели этого сделать. Водитель Ford решил проучить воришек: сдавая задним ходом на большой скорости, мужчина наехал на мопед преступников. Один из грабителей успел спрыгнуть с мопеда в последний момент и не оказаться под колесами автомобиля.

После наезда преступники оставили свой мопед и сбежали, после чего очевидец преступления вызвал правоохранительные органы.

Пользователи Сети восхитились поступком водителя, назвав его героем. Видео с предотвращением кражи набрало 157 тысяч просмотров и тысячи комментариев.

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