Шахматист Карякин назвал российский футбол скучным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о старте сезона в чемпионате России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если честно, очень скучно. После чемпионата мира какой-то антифутбол. Мячей забивается очень мало, качество игры оставляет желать лучшего. Мне кажется, что в этом сезоне команды стали действовать очень закрыто.

Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Страшно подумать, что будет с "Локомотивом" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол", - цитирует Карякина "Спорт-экспресс".