Шахматист Карякин назвал российский футбол скучным
17 августа 2018 09:38 183
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о старте сезона в чемпионате России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если честно, очень скучно. После чемпионата мира какой-то антифутбол. Мячей забивается очень мало, качество игры оставляет желать лучшего. Мне кажется, что в этом сезоне команды стали действовать очень закрыто.
Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Страшно подумать, что будет с "Локомотивом" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол", - цитирует Карякина "Спорт-экспресс".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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