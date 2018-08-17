Брат Месси признан виновным в незаконном хранении оружия

Брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Sport24. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации La Capital, суд приговорил Матиаса к двум годам и шести месяцам заключения, но вместо тюрьмы он будет привлечен к общественным работам в рамках сделки с прокуратурой.

В течение этого срока брату форварда каталонского клуба запрещено покидать страну.

В конце 2017 года в разбитом катере Месси, залитом кровью, было найдено оружие. Изначально защита Матиаса отрицала, что пистолет принадлежит подозреваемому.