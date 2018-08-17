Песков допустил личную встречу Путина и Эрдогана в Тегеране

17 августа 2018 09:48

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган могут провести личную встречу во время саммита России, Турции и Ирана в Тегеране. Об этом пишет газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, такой сценарий также допустили в администрации турецкого президента и в МИДе Турции. Источник газеты в дипломатических кругах добавил, что встреча, вероятно, пройдет 7 сентября.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az